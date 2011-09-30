Программа для публикации объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок300 просмотров

Нужна программа для публикации объявлений на сайты

1. www.slando.ua

2.www.kvartiri.kiev.ua

3.www.est.ua

4. www.address.ua

5.www.realt.aviso.ua

6.www. mirkvartir.ua

Она должна быть модульной, чтобы подключение других сайтов осуществлялось установкой доп. модуля.

Основная задача упростить повторные публикации на сайтах.

Нужен человек который сможет и в дальнейшем ее обслуживать, дописывать модули...

14 лет назад
viktor007
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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