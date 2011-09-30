Имеется программа, написана на MASM, надо переписать ее код так, чтобы она не была похожа на оригинал. Кода мало, но если справитесь, работа будет постоянно... И оплачиваться будет больше. Стучать в ...
Программа для публикации объявлений
Нужна программа для публикации объявлений на сайты
6.www. mirkvartir.ua
Она должна быть модульной, чтобы подключение других сайтов осуществлялось установкой доп. модуля.
Основная задача упростить повторные публикации на сайтах.
Нужен человек который сможет и в дальнейшем ее обслуживать, дописывать модули...
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