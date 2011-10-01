Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - ...
Создание автоматической системы управления
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Есть проект по созданию АСУ.
Подробности во вложенном файле.
Жду в первую очередь ваших комментариев.
В последних трех пунктах описаны варианты сотрудничества.
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