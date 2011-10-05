Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - ...
MacOS приложение
Нужен несложный редактор уровней для игры.
Единственная задача – расположение на карте и поворот спрайтов, запись координат в файл (plist), чтение этого файла на IPhone (опционально).
Инструменты – перетаскивание, поворот (по второму клику), лупа (cmd '+', cmd '-'), удаление.
Примерный интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/42819832/levelEditor.png
Работа принимается в виде проекта Xcode.
Жду от вас цену и сроки.
На выходе plist, вида имя_спрайта:массив_координат_углов_поворота
Начало координат – левый нижний угол. Фон – повторяющийся 512х512 px. Размер карты задается в единицах по 512 px (по размеру фона). Но координаты спрайтов – абсолютные.
Если нажат пробел – режим перемещения (лапа, как в графических редакторах)
Также есть четыре спрайта для границ уровня (повторяются по всей длине)
Горячие клавиши (Move, Zoom, Delete)
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