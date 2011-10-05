MacOS приложение

Нужен несложный редактор уровней для игры.

Единственная задача – расположение на карте и поворот спрайтов, запись координат в файл (plist), чтение этого файла на IPhone (опционально).

Инструменты – перетаскивание, поворот (по второму клику), лупа (cmd '+', cmd '-'), удаление.

Примерный интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/42819832/levelEditor.png

Работа принимается в виде проекта Xcode.

Жду от вас цену и сроки.

На выходе plist, вида имя_спрайта:массив_координат_углов_поворота

Начало координат – левый нижний угол. Фон – повторяющийся 512х512 px. Размер карты задается в единицах по 512 px (по размеру фона). Но координаты спрайтов – абсолютные.

Если нажат пробел – режим перемещения (лапа, как в графических редакторах)

Также есть четыре спрайта для границ уровня (повторяются по всей длине)

Горячие клавиши (Move, Zoom, Delete)