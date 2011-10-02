Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - ...
Нужна программа или плагин для Firefox
Нужна программа для публикации объявлений на сайты
6.www. mirkvartir.ua
Она должна быть модульной, чтобы подключение других сайтов осуществлялось установкой доп. модуля.
Основная задача упростить повторные публикации на сайтах.
Нужен человек который сможет и в дальнейшем ее обслуживать, дописывать модули...
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