Разработка примитивных программ на delphi/c++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок389 просмотров

В своем большинстве нужно посчитать 3-4 формулы, сделать проверки на ввод, умение работать с массивами.

Передача исходников обязательно. Пишите приблизительную стоимость одной проги!

P.S.

Прикрепил ТЗ, отписываемся вместе с суммой.

Delphi
14 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BogdanShp
32 года
14 лет в сервисе
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13 лет назад
14 лет назад
$7
2 дня

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BogdanShp
32 года
14 лет в сервисе
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13 лет назад
14 лет назад