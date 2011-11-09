Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
Обьединить 2 небольшие программы в один интерфейс
Первая программа написана в СBuilder 2006. Программа показывает цифровые способы кодирования информации в компьютерной сети. Представлены следующие способы кодирования: NRZ, AMI, биполярный импульсный, Mancester, 2B1Q. Есть исходники.
Вторая программа написана в СBuilder 6. Программа показывает аналоговые способы кодирования информации в компьютерной сети. Представлены следующие способы кодирования: амплитудное,частотное, фазовое. Есть исходники.
Специфика программ - все названия подгружаются из внешних текстовых файлов. В первой внешних файлов 2: в первом названия (Caption), во вторром определения способов кодирования. В второй внешний файл xml.
Всего названий около 40.
Теория для создания данных програм была взята из книги Олифер "Основы компьютернойц сети" издание 3 (стр 289 и 296) и Таненбаум "Компьютерные сети".
Надо обьединить данные программы вместе. И добавить комбинирование аналоговые способы кодирования. Все названия должны подгружаться из одного внешнего файла. Среда разработки одна из вышеуказанных. Оформление можно обсудить. Сам оформление вижу в форме вкладок: теория (одормлю ее сам), аналоговые способы кодирования, комбинированые, цифровые. Внутнри переключение между способами кодирования через group chekbox.
Программа нужна с исходниками.
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