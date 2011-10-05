Hotmail.com + mail.yahoo.com Mail checker

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки182 просмотра

hotmail.com + mail.yahoo.com Mail checker

проверка hotmail через рор3 интерфейс, проверка yahoo mail без возм. проверки по рор3

ФУНКУИИ:

--------

проверка ящика:

- с последующим выводом всех писем, и дальнейшей визможностью вывода отдельного письма.

- на предмет определеноного письма по заданым пераметрам(теме письма и/или отправителю(данные парметри устанавливаються опционально)

проверка ящиков:

- по списку на предмет письма с задаными параметрами

скор исп. макс. 2 дня

оставляйте вашу аську и бюджет

14 лет назад
casbahlusk
Минд 
62 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров