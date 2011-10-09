Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...
Справочник тарифов (Delphi dll / Oracle).
Необходимо реализовать справочник тарифов как отдельный АРМ в составе общей системы Банка.
Реализовать требуется в виде dll.
Техническое задание - tarif.zip
Требования к серверной - server_rules.zip
Требования к клиентской - client_rules.zip
Все файлы смотрите во вложении.
Инструментарий:
Клиентская часть:
Основной инструмент - Delphi 2007
Компоненты Delphi (дополнительные библиотеки):
Direct Oracle Access v 4.1.0.0
DevExpress 6.45
JEDI (JCL и JVCL) 3.39
Crystal Report 8.5
DfControls (собственные компоненты)
Polaris 1.5
VKDBF или TDBF
XLSReadWriteII 3.01.02
Формы отчетов:
Crystal Report 8.5
Open Office
Серверная часть:
Сервер БД - Oracle 9.1 и выше
PL/SQL (Oracle 9.1 и выше)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется специалист по платформе Adobe AIR, который сможет составить грамотное ТЗ на разработку проекта. RC даны в приложении. Объём работ: 1. Диграмма отношений классов 2. Диограмма Последовательности работы поиска ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10000
Программное обеспечение для рассылки писем. ПО предназначено для корпоративных нужд и служит для рассылки писем по электронной почте. ПО состоит из двух частей - клиента и сервера. Клиент пишется на С++ и ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо доработать СРМ-систему под нас, согласно ТЗ. Прошу отвлекаться только исполнителей, которые раньше работали с FatFreeCRM (fatfreecrm.com). Учиться на мне не нужно. ТЗ только после утверждения. Программа ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени! 1. Нужна программка, которая могла бы проверять позицию страницы в поисковой выдаче. Как выглядит интерфейс программы указано в приложении (изображение), соответствие данному образцу должно быть не менее 95%. Если совсем ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
В общем на сайтах куплены логины и пароли, необходимо автоматизировать рассылку обьявлений, алгоритм следующий, человек вбивает текст, заливает картинку, жмёт кнопку "Х" и обьявление появляется на следующих сайтах: Auto.ru autorambler.ru auto.yandex.ru ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна реализация алгоритма Эль Гамаль на языке C#(Win forms). Пользователь должен будет ввести слово в одном текстовом поле, программа в другом выдает зашифрованный результат(подпись). Для расшифроки пользователь вводит подпись в одном текстовом поле, а ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задание в приложении. Язык программирования - любой. Программа не должна графически рисовать движение частиц, только считать. Будет большим плюсом, если исполнитель сам создат физическую модель процесса. Если это сложно, буду помогать в этом. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Стартап Образование Не имеет значения Опыт работы Не имеет значения Основные требования. Требуется квалифицированный программист для разработки и дальнейшего сопровождения программного обеспечения по проведению независимой ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад