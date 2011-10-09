Справочник тарифов (Delphi dll / Oracle).

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Закрыт3 заявки201 просмотр

Необходимо реализовать справочник тарифов как отдельный АРМ в составе общей системы Банка.

Реализовать требуется в виде dll.

Техническое задание - tarif.zip

Требования к серверной - server_rules.zip

Требования к клиентской - client_rules.zip

Все файлы смотрите во вложении.

Инструментарий:

Клиентская часть:

Основной инструмент - Delphi 2007

Компоненты Delphi (дополнительные библиотеки):

Direct Oracle Access v 4.1.0.0

DevExpress 6.45

JEDI (JCL и JVCL) 3.39

Crystal Report 8.5

DfControls (собственные компоненты)

Polaris 1.5

VKDBF или TDBF

XLSReadWriteII 3.01.02

Формы отчетов:

Crystal Report 8.5

Open Office

Серверная часть:

Сервер БД - Oracle 9.1 и выше

PL/SQL (Oracle 9.1 и выше)

DelphiSQL
14 лет назад
sboutsource
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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