Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик. Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши. Клик левой кнопкой ...
Программирование модуля для ПО Company Media
программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes
ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО
документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля поручений с расширением функционала уже работающей
АИС документооборота и делопроизводства,
Состав работ:
- выявление и уточнение требований со стороны заказчика, где будет эксплуатироваться Модуль;
- формирование технических требований к Модулю;
- проектирование интерфейсов и рабочих процедур;
- создание Модуля в составе АИС ДД;
- обеспечение интеграции Модуля в систему АИС ДД;
- контроль работоспособности созданного Модуля на оборудовании Заказчика;
- установка Модуля на оборудование Заказчика, его тестирование на отказоустойчивость и работоспособность;
- обучение работе с Модулем;
- написание руководства пользователя Модуля.
срок - 30-40 дней. бюджет - на ваше усмотрение..
оставляйте заявки, кому это по силам. проект предусматривает Вашу возможность
командировки в Самару. Жилье предоставляется.
полное ТЗ вышлю по запросу на e-mail.
проект для крупного гос. заказчика - соответствующая приемка работ..
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...Завершен13 лет назад
- $10000
Программное обеспечение для рассылки писем. ПО предназначено для корпоративных нужд и служит для рассылки писем по электронной почте. ПО состоит из двух частей - клиента и сервера. Клиент пишется на С++ и ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо доработать СРМ-систему под нас, согласно ТЗ. Прошу отвлекаться только исполнителей, которые раньше работали с FatFreeCRM (fatfreecrm.com). Учиться на мне не нужно. ТЗ только после утверждения. Программа ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени! 1. Нужна программка, которая могла бы проверять позицию страницы в поисковой выдаче. Как выглядит интерфейс программы указано в приложении (изображение), соответствие данному образцу должно быть не менее 95%. Если совсем ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
В общем на сайтах куплены логины и пароли, необходимо автоматизировать рассылку обьявлений, алгоритм следующий, человек вбивает текст, заливает картинку, жмёт кнопку "Х" и обьявление появляется на следующих сайтах: Auto.ru autorambler.ru auto.yandex.ru ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна реализация алгоритма Эль Гамаль на языке C#(Win forms). Пользователь должен будет ввести слово в одном текстовом поле, программа в другом выдает зашифрованный результат(подпись). Для расшифроки пользователь вводит подпись в одном текстовом поле, а ...Завершен14 лет назад
Задание в приложении. Язык программирования - любой. Программа не должна графически рисовать движение частиц, только считать. Будет большим плюсом, если исполнитель сам создат физическую модель процесса. Если это сложно, буду помогать в этом. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Стартап Образование Не имеет значения Опыт работы Не имеет значения Основные требования. Требуется квалифицированный программист для разработки и дальнейшего сопровождения программного обеспечения по проведению независимой ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо написать VB макрос для переноса данных с одного документа (source) в другой (destination). Форматирование в файле destination должно сохраниться как есть. Source: Заявка - шаблон Катя.doc Пример заполненного Destination: ...Завершен14 лет назад