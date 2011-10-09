Программирование модуля для ПО Company Media

программирование модуля для Company Media на основе Lotus Notes

ищется программист или команда программистов, отлично знающих ПО

документооборота Company Media построенной на платформе IBM Lotus Notes/Domino, для создания модуля контроля поручений с расширением функционала уже работающей

АИС документооборота и делопроизводства,

Состав работ:

- выявление и уточнение требований со стороны заказчика, где будет эксплуатироваться Модуль;

- формирование технических требований к Модулю;

- проектирование интерфейсов и рабочих процедур;

- создание Модуля в составе АИС ДД;

- обеспечение интеграции Модуля в систему АИС ДД;

- контроль работоспособности созданного Модуля на оборудовании Заказчика;

- установка Модуля на оборудование Заказчика, его тестирование на отказоустойчивость и работоспособность;

- обучение работе с Модулем;

- написание руководства пользователя Модуля.

срок - 30-40 дней. бюджет - на ваше усмотрение..

оставляйте заявки, кому это по силам. проект предусматривает Вашу возможность

командировки в Самару. Жилье предоставляется.

полное ТЗ вышлю по запросу на e-mail.

проект для крупного гос. заказчика - соответствующая приемка работ..