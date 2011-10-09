Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...
Работа с Excel
Требуется профи в работе с Excel, чтобы помочь разобраться, как объединить несколько файлов (прайсов) разной структуры в один с конкретной структурой.
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