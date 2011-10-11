Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать ...
Приватно для 4VIY
Необходимо разработать программу для работы с базой данных агентства элитной недвижимости с возможностью импорта объектов на сайт.
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