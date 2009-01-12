Перевести программу на C# в ActionScript

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть программа написанная на C# в консольном режиме, необходимо перевести ее во Flash (ActionScript).

Программа заключается в том, что пользователь должен вводить набор критериев и устанавливать связи между ними и в зависимости от этого программа должна выбирать более значимые и менее (сам алгоритм есть как в программе на C#, так и просто в текстовом виде).

Визуально программа должна после ввода критериев и связей показывать их в виде схемы, а затем показывать конечный результат в виде иерархической схемы (где будет понятно какие из критериев более значимы, а какие менее).