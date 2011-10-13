Разработка функции привязки ПО к железу

Добрый день, необходимо разработать функцию, результатом которой будет уникальное значение для каждого компьютера, вычисляемое на базе его аппаратной части. Значение должно быть постоянным на протяжении любого времени даже при установке другой операционной системы (конечно , за исключением случаев когда меняется сама аппаратная часть).

Функция должна валидно отрабатывать на всех версиях windows начиная с WIN XP. Аналогично ее правильная работа не должна зависеть от разрядности системы (32/64). Если в будущем я столкнусь с тем, что функция не работает на какой либо системе - то вы ее должны бесплатно поправить.

На данный момент я уже пытался реализовать подобную функцию, но на некоторых системах она вызывает исключение. Исходники могу скинуть.

Предпочтение отдается исполнителям, у которых есть готовые решения, на базе которых уже создавались системы привязки программ к железу и работоспособность которых уже неоднократно проверена.

Язык программирования : C# (.NET 2.0)