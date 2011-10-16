Программа для учета

Нужны строки

имя фамилия отчество

тур

цена

дата

бонусы

и ещё какиенибудь строки

чтобы всё сохранялось в ней и бонусы можно было писать и они приплюсовывались и всё это показывалось если ты пишешь инициалы

если челоевек летит второй раз то сохраняется в этой же папки только в новом документе