Программа для учета

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок296 просмотров

Нужны строки

имя фамилия отчество

тур

цена

дата

бонусы

и ещё какиенибудь строки

чтобы всё сохранялось в ней и бонусы можно было писать и они приплюсовывались и всё это показывалось если ты пишешь инициалы

если челоевек летит второй раз то сохраняется в этой же папки только в новом документе

14 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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