Функция получения PR на c#

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок279 просмотров

До недавнего времени у меня была готовая функция получения Google PageRank (посредством запроса на http://toolbarqueries.google.com/ ). Но вчера эта фукнция перестала работать. Нужно срочно сделать рабочую (чтобы также работала напрямую через Google. Функция обязательно должна сопровождаться комментариями.

Для тестирования сделать простенький интерфейс, где я смогу ввести адрес веб страницы, нажать кнопку Получить PR и получить значение Google PageRank. Оплата после тестирования. После оплаты присылаете исходники.

14 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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