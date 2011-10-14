Функция получения PR на c#

До недавнего времени у меня была готовая функция получения Google PageRank (посредством запроса на http://toolbarqueries.google.com/ ). Но вчера эта фукнция перестала работать. Нужно срочно сделать рабочую (чтобы также работала напрямую через Google. Функция обязательно должна сопровождаться комментариями.

Для тестирования сделать простенький интерфейс, где я смогу ввести адрес веб страницы, нажать кнопку Получить PR и получить значение Google PageRank. Оплата после тестирования. После оплаты присылаете исходники.