Написать программу, удаляющую вирус из файла

Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов.

Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами).

Образец программы – во вложении.

Описание того, что принимается за «вирус».

Программа – это видеоплеер с встроенным фильмом. Фильм крутит бесконечный ролик. При выключении плеера (внимание – ЭТО определяется, как вирус) запускается другая программа.

Название программы - 55555555555555555555.55555

Задача – создать программу, которая бы пакетно удаляла не саму надпись 55555555555555555555.55555, а тот код, который ее вызывает (вместе с надписью).