Требуется удаленный программист для разработки программного обеспечения. Задача: Написать программу родительского контроля, основные функции которой: Установка (управление) правами для учетных записей винды (процессы, папки и файлы и пр) Фильтрация веб контента ...
Написать программу, удаляющую вирус из файла
Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов.
Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами).
Образец программы – во вложении.
Описание того, что принимается за «вирус».
Программа – это видеоплеер с встроенным фильмом. Фильм крутит бесконечный ролик. При выключении плеера (внимание – ЭТО определяется, как вирус) запускается другая программа.
Название программы - 55555555555555555555.55555
Задача – создать программу, которая бы пакетно удаляла не саму надпись 55555555555555555555.55555, а тот код, который ее вызывает (вместе с надписью).
Выбранный исполнитель
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