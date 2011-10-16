Написать программу, удаляющую вирус из файла

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Закрыт4 заявки329 просмотров

Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов.

Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами).

Образец программы – во вложении.

Описание того, что принимается за «вирус».

Программа – это видеоплеер с встроенным фильмом. Фильм крутит бесконечный ролик. При выключении плеера (внимание – ЭТО определяется, как вирус) запускается другая программа.

Название программы - 55555555555555555555.55555

Задача – создать программу, которая бы пакетно удаляла не саму надпись 55555555555555555555.55555, а тот код, который ее вызывает (вместе с надписью).

13 лет назад
sintrem
Сергей 
83 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vadimglv
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$75
7 дней

Заявки фрилансеров

vadimglv
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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