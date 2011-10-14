Разработка 3D интерфейса для управления домом

В доме заканчивается монтаж оборудование для управления различными системами. В настоящее время предложенный подрядчиком интерфейс управления системами "плоский", есть желание его заменить на 3D, в котором обеспечить выполнение тех же функция. В качестве прототипа для оценки цены использовать.

http://www.youtube.com/watch?v=qhGjsTrZEHc

Дом конечно другой, но смысл аналогичный. Хотелось бы получить что-то подобное, желательно под Linux (С++) , если нет, то Win7 (желательно разработка на Delphi). Однозначным требованием к исполнителю будет предоставление всех исходных текстов разработанного приложение, окончательная оплата только после сборки заказчиком.

Само управление инженерными системами реализовывать не нужно, в при разработки использовать "заглушки".

Информация по дому будет предоставлена только выбранному исполнителю, после этого возможно уточнение цены.

В предложении помимо цены указывать предложенную платформу, язык программирования, ссылки на выполненные проекты, срок выполнения.