Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). Образец программы – во вложении. Описание ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Написать cmd – файл для удаления по маске каталогов из временной директории системы. Есть самораспаковывающийся RAR SFX архив, который при распаковке помещает свой файлы во временный каталог системы и запускает оттуда программы. При многократной распаковке (а для ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сотрудничество будет с несколькими мастерами. Автоматические предложения без указания цены будут рассматриваться в последнюю очередь. Технические условия. Тематика шапки – иглоукалывание, акупунктура, рефлексотерапия. Размеры: высота 120-200 px Ширина – безразмерные (резиновые). Способ изготовления – в виде HTML таблицы или ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт, где регистрация проводится в 2 этапа: 1 этап - заполнение регистрационных полей, после окончания этого действия юзеру на e-mail отправляется приглашение подтвердить регистрацию. 2. -юзер, получивший письмо, кликает на указанной ссылке и получает в окне ...Завершен13 лет назад
Вставить внутри PHP страницы код, который бы выполнял следующее: При достижении числа посещений данной страницы выше заданного лимита - производил редирект на назначенную (другую) страницу Все действия должны происходить внутри одной и той же директории. ...Закрыт13 лет назад
При инклюдинге в PHP файле установить ротацию подгружаемых файловЗавершен13 лет назад