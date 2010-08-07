sintrem

Сергей sintrem

 
81 годРоссия/Муром
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать программу, удаляющую вирус из файла

    Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). Образец программы – во вложении. Описание ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать bat - cmd файл

    Написать cmd – файл для удаления по маске каталогов из временной директории системы. Есть самораспаковывающийся RAR SFX архив, который при распаковке помещает свой файлы во временный каталог системы и запускает оттуда программы. При многократной распаковке (а для ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заказ на изготовление серии из 50 шапок для сайта

    Сотрудничество будет с несколькими мастерами. Автоматические предложения без указания цены будут рассматриваться в последнюю очередь. Технические условия. Тематика шапки – иглоукалывание, акупунктура, рефлексотерапия. Размеры: высота 120-200 px Ширина – безразмерные (резиновые). Способ изготовления – в виде HTML таблицы или ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить на сайте систему регистрации

    Имеется сайт, где регистрация проводится в 2 этапа: 1 этап - заполнение регистрационных полей, после окончания этого действия юзеру на e-mail отправляется приглашение подтвердить регистрацию. 2. -юзер, получивший письмо, кликает на указанной ссылке и получает в окне ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить код внутрь PHP страницы

    Вставить внутри PHP страницы код, который бы выполнял следующее: При достижении числа посещений данной страницы выше заданного лимита - производил редирект на назначенную (другую) страницу Все действия должны происходить внутри одной и той же директории. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
andrei90g
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
6 баллов
9 лет назад
Ротатор файлов
норм объяснил и помог)
Была заказана работа по PHP программированию. Я выбрал этого программиста - понравилось его предложение и по форме и по цене. Работа выполнена не быстро, а очень быстро. Качеством доволен. Впредь намерен поддерживать контакты, если возникнет потребность
Ответный отзыв
ELipskij
Егор 
33 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Изменить на сайте систему регистрации
Отличный заказчик. Ставит четкие задания, платит в срок. РЕКОМЕНДУЮ. Полностью доволен.
Работа по модификации чужого самодельного движка. Выполнена быстро. На дополнительные вопросы я получил нормальные и понятные ответы и рекомендации. При необходимости готов сотрудничать с таким мастером. Сергей Николаевич.
Ответный отзыв