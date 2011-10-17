Справочная система с булевой моделью поиска

Проект - курсовая работа

Тема:

Разработка информационно-справочной системы по современным видам вооружения с поиском информации на основе булевой модели (с использованием словаря ispell). На C++ Builder 6.0

Исходные данные к проекту:

1. Алгоритм поиска информации на основе булевой модели.

2. Словарь ISpell

3. Поддержка логических операторов "И", "ИЛИ", "НЕ" в рамках булевой модели поиска.

4. Поддержка произвольных словоформ в поисковом запросе.

Т.е. сначала должна быть разработана схема БД (пример прилагается), после чего на основе ее уже строится софт.

(после того, как структура БД будет утверждена)

Сложность - без наворотов. Середнячок, так скажем.

Содержание пояснительной записки следующее:

Аннотация.

Ввдение.

1. Анализ технического задания.

2. Разработка алгоритма.

3. Разработка программы.

4. Тестирование программы.

Заключение.

Список литературы.

Приложения.