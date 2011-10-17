Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). ...
Справочная система с булевой моделью поиска
Проект - курсовая работа
Тема:
Разработка информационно-справочной системы по современным видам вооружения с поиском информации на основе булевой модели (с использованием словаря ispell). На C++ Builder 6.0
Исходные данные к проекту:
1. Алгоритм поиска информации на основе булевой модели.
2. Словарь ISpell
3. Поддержка логических операторов "И", "ИЛИ", "НЕ" в рамках булевой модели поиска.
4. Поддержка произвольных словоформ в поисковом запросе.
Т.е. сначала должна быть разработана схема БД (пример прилагается), после чего на основе ее уже строится софт.
(после того, как структура БД будет утверждена)
Сложность - без наворотов. Середнячок, так скажем.
Содержание пояснительной записки следующее:
Аннотация.
Ввдение.
1. Анализ технического задания.
2. Разработка алгоритма.
3. Разработка программы.
4. Тестирование программы.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
Заявки фрилансеров
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