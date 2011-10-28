Программа для обработки по заданным параметрам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен11 заявок392 просмотра

Необходимо сделать программу, способную по ряду фильтров, делать выборку (с возможностью последующей выгрузки в excel). Данные загружаемые в программу - стандартные логи одной системы (подробности в переписке). Логи четко структурированы.

Суть программы, вкратце. Есть файлы логов (10-15 файлов одинакового размера), необходимо подключить их к нашей программке и через нее по фильтрам сделать отбор и выгрузку в табличный вид нужных данных.

Основная сложность. Один из видов данных - IP адреса. Необходимо, чтобы программка по whois сервису подтягивала данные о хостинге и примерном местоположение.

Проект не "коммерческий")

В качестве языка программирования - полная свобода (C, C++, C#, VB, Delphi....).

Delphi
14 лет назад
Akuma969
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
2 дня
Сергей замечательный специалист! Работу выполняет качественно и в назначенные сроки. Инициативен, приятен в общении. Продуктом я доволен на 100%. Сделал именно так, как я хотел, хотя в ТЗ идея была сформулирована не очень четко. Если в процессе работы возникают новые требования - готов вносить необходимые коррективы. Вникает в суть и цель будущего продукта, что очень приятно для меня, как для заказчика. Обязательно буду сотрудничать с ним и в других проектах!
Подробное техзадание, быстрая проверка, своевременная оплата. Приятно работать с Антоном.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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