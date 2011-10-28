Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). ...
Программа для обработки по заданным параметрам
Необходимо сделать программу, способную по ряду фильтров, делать выборку (с возможностью последующей выгрузки в excel). Данные загружаемые в программу - стандартные логи одной системы (подробности в переписке). Логи четко структурированы.
Суть программы, вкратце. Есть файлы логов (10-15 файлов одинакового размера), необходимо подключить их к нашей программке и через нее по фильтрам сделать отбор и выгрузку в табличный вид нужных данных.
Основная сложность. Один из видов данных - IP адреса. Необходимо, чтобы программка по whois сервису подтягивала данные о хостинге и примерном местоположение.
Проект не "коммерческий")
В качестве языка программирования - полная свобода (C, C++, C#, VB, Delphi....).
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