Программа для обработки по заданным параметрам

Необходимо сделать программу, способную по ряду фильтров, делать выборку (с возможностью последующей выгрузки в excel). Данные загружаемые в программу - стандартные логи одной системы (подробности в переписке). Логи четко структурированы.

Суть программы, вкратце. Есть файлы логов (10-15 файлов одинакового размера), необходимо подключить их к нашей программке и через нее по фильтрам сделать отбор и выгрузку в табличный вид нужных данных.

Основная сложность. Один из видов данных - IP адреса. Необходимо, чтобы программка по whois сервису подтягивала данные о хостинге и примерном местоположение.

Проект не "коммерческий")

В качестве языка программирования - полная свобода (C, C++, C#, VB, Delphi....).