Захват-запись ТВ

Необходимо разработать (или доработать на основе бесплатных) программу, которая позволяет один раз в 3 часа скачивать 15 минутные новости (видео) с канала телевидения передающего новости в интернет (Россия 24, ВГТРК).

Новости должны быть записаны на сервер.

После записи новостей сервер отключается от интернета до следующего подключения через три часа.

Необходимо предусмотреть возможность оперативного изменения времени подключения к интернету (например подключаться каждый час для скачивания новостей).

Новости необходимо скачивать "свежие", передаваемые в режиме on-line.

Канал для закачивания новостей будет до 1 мбит\сек.

P.S.

Можно сделать на основе бесплатной программы TV Player Classic.