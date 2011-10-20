Захват-запись ТВ

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Необходимо разработать (или доработать на основе бесплатных) программу, которая позволяет один раз в 3 часа скачивать 15 минутные новости (видео) с канала телевидения передающего новости в интернет (Россия 24, ВГТРК).

Новости должны быть записаны на сервер.

После записи новостей сервер отключается от интернета до следующего подключения через три часа.

Необходимо предусмотреть возможность оперативного изменения времени подключения к интернету (например подключаться каждый час для скачивания новостей).

Новости необходимо скачивать "свежие", передаваемые в режиме on-line.

Канал для закачивания новостей будет до 1 мбит\сек.

P.S.

Можно сделать на основе бесплатной программы TV Player Classic.

14 лет назад
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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