Рассылка файлов, мониторинг ПК

На удаленных абонентских серверах необходима программа которая определяет наличие подключения в интернет (раз в 1-3 часа на 10 минут) и автоматически подключается с помощью пароля и логина к центральному серверу для закачивания видео блока в со скоростью 1 Мбит\сек.

Центральный сервер контролирует получение информации абонентским сервером и отображает ее успешное получение в базе данных.

Так же должна быть возможность с центрального сервера зайти на удаленный сервер и передать файл в "ручную"