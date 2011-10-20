Необходимо разработать (или доработать на основе бесплатных) программу, которая позволяет один раз в 3 часа скачивать 15 минутные новости (видео) с канала телевидения передающего новости в интернет (Россия 24, ВГТРК). Новости должны быть записаны ...
Рассылка файлов, мониторинг ПК
На удаленных абонентских серверах необходима программа которая определяет наличие подключения в интернет (раз в 1-3 часа на 10 минут) и автоматически подключается с помощью пароля и логина к центральному серверу для закачивания видео блока в со скоростью 1 Мбит\сек.
Центральный сервер контролирует получение информации абонентским сервером и отображает ее успешное получение в базе данных.
Так же должна быть возможность с центрального сервера зайти на удаленный сервер и передать файл в "ручную"
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