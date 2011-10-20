Приложение для контроля дома через интернет

Требуется сделать работу над приложением для контроля дома через Интернет.

Знания Debian 6, С++ и английского языка обязательны.

Спецификация прикреплена.

Кто способен на такие проекты ЛИЧНО без посредников (возможна софт-студия но с личным неудаленным программистом) оставляйте свои заявки. Попробуем общаться.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество по ряду аналогичных проектов, потому что своими силами по С++ пока не справляемся. Работы много.