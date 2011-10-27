Требуется разработать приложение для эмуляции действий пользователя в браузере. Подробности распишу при личной переписке.
Простая система тестирования на wsh
Идея: Средствами WSH, можно реализовать простой тест в виде специально отформатированного текстового файла с вопросами и вариантами ответов. В процессе работы программа на VBScript создаст объект для взаимодействия с данным файлом и COM-объект Internet Explorer. Данные файла с помощью программы преобразовываются в HTML-страничку, содержащую вопрос и варианты ответов. Действия пользователя контролируются, а результаты записываются в файл.
Как я это вижу:
Состоит из 2-х .swf файлов. Один для преподавателя, другой для студентов. Эти файлы запускают html страницу (форму), обрабатываемую при помощи сценариев wsh (js или wbs, предпочитаю js).
Есть 2 вида текстовых файлов:
1. один для тестовых вопросов и ответов. В файле каждая запись содержит id вопроса тект вопроса, ответы, номер правильного ответа. Первая запись это названия теста.
2. второй для результатов студентов. В файлах данного вида результаты тестирования для каждого студента отдельно. Запись файла ФИО, номер вопроса ответ и так далее.
Разделители между элементами каждого файла взять точку с запятой «;», обьявить как глобальную переменную, чтоб можно было менять.
Преподаватель при помощи своего wsf файла запускает html форму из 2-х вкладок. В первой он создает тест, во второй просматривает файл ответов студентов по окончанию теста.
При создании теста вводит название и вопросы с ответами (максимум 4 ответа).
При просмотре результатов отобразить студентов количество всех вопросов, количество правильно отвеченных, процент правильно отвеченных. Также чтоб была возможность просмотреть на какой вопрос как ответил студент и какой ответ правильный.
Студент при помощи своего wsf файла открывает вопросы и проходит тест, результаты записываются в файл результатов студента. Результаты и тест хранятся централизовано, то есть централизовано, поэтому нужна глобальная переменная для адреса сервера.
У меня есть пример реализации записной книжки на wsf (основной файл IEPhoneBook.js); прикрепляю к проекту. Ввод вопросов и ответов можно реализовать аналогично.
Интересует цена вопроса и время выполнения. Предложения писать только сюда. Вопросы тоже сюда. Другие среды выполнения не предлагать. Варианты исполнения можно.
система нужна в виде демонстрации возможностей, то что ее взломать легко, это другой вопрос. меня интересует демонстрация возможностей Wsh
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Нужно приложение использующее компонент CppWebBrowser. Цель: заходим на страницу сайта находим кнопку1 - кликаем по ней, находим на новой странице еще одну кнопку - кликаем, и в итоге нужно получить нужную страницу в браузере. ...Завершен14 лет назад
Проект под долговременную совместную работу. ТЗ нет, исполнитель его разработает сам. Есть задача, предложенное Вами решение и будет ТЗ. Желательно иметь базовые знания в онлайн покере. Если их нет, скачайте offsidebetpoker, зарегестрируйтесь (имя ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
сбилдить mozilla firefox под винду из сырцов; быстро, дорогоЗакрыт14 лет назад
- $15
доделать систему учетаЗавершен14 лет назад
- $1000
Необходимо разработать программу для управления зеркальными фотокамерами Nikon на основе Nikon SDK. Основные функции: выставление параметров съёмки, фотографирование через программу, поддержка LiveView. ТЗ - во вложении. Наличие у исполнителя ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна функция для работы с метатегами файлов изображений (JPG). На скриншотах проиллюстрировано, что должна делать функция. Для демонстрации работы функции необходимо набросать небольшое демонстрационное приложение. У исполнителя должны иметься готовые наработки для осуществления задачи. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $8
Нужно разработать 2 небольшие программки для обработки файлов с телефонными номерами.Завершен14 лет назад
Таблица с изображениями фигур. Внизу слово. Нужно "связать" слово с картинкой и сохранить в БД. Подробнее - в прилагаемом файле. При "хорошем исполнении" возможно долговременное сотрудничество.Прикладное ПО24 заявкиЗакрыт14 лет назад