Простая система тестирования на wsh

Идея: Средствами WSH, можно реализовать простой тест в виде специально отформатированного текстового файла с вопросами и вариантами ответов. В процессе работы программа на VBScript создаст объект для взаимодействия с данным файлом и COM-объект Internet Explorer. Данные файла с помощью программы преобразовываются в HTML-страничку, содержащую вопрос и варианты ответов. Действия пользователя контролируются, а результаты записываются в файл.

Как я это вижу:

Состоит из 2-х .swf файлов. Один для преподавателя, другой для студентов. Эти файлы запускают html страницу (форму), обрабатываемую при помощи сценариев wsh (js или wbs, предпочитаю js).

Есть 2 вида текстовых файлов:

1. один для тестовых вопросов и ответов. В файле каждая запись содержит id вопроса тект вопроса, ответы, номер правильного ответа. Первая запись это названия теста.

2. второй для результатов студентов. В файлах данного вида результаты тестирования для каждого студента отдельно. Запись файла ФИО, номер вопроса ответ и так далее.

Разделители между элементами каждого файла взять точку с запятой «;», обьявить как глобальную переменную, чтоб можно было менять.

Преподаватель при помощи своего wsf файла запускает html форму из 2-х вкладок. В первой он создает тест, во второй просматривает файл ответов студентов по окончанию теста.

При создании теста вводит название и вопросы с ответами (максимум 4 ответа).

При просмотре результатов отобразить студентов количество всех вопросов, количество правильно отвеченных, процент правильно отвеченных. Также чтоб была возможность просмотреть на какой вопрос как ответил студент и какой ответ правильный.

Студент при помощи своего wsf файла открывает вопросы и проходит тест, результаты записываются в файл результатов студента. Результаты и тест хранятся централизовано, то есть централизовано, поэтому нужна глобальная переменная для адреса сервера.

У меня есть пример реализации записной книжки на wsf (основной файл IEPhoneBook.js); прикрепляю к проекту. Ввод вопросов и ответов можно реализовать аналогично.

Интересует цена вопроса и время выполнения. Предложения писать только сюда. Вопросы тоже сюда. Другие среды выполнения не предлагать. Варианты исполнения можно.

система нужна в виде демонстрации возможностей, то что ее взломать легко, это другой вопрос. меня интересует демонстрация возможностей Wsh