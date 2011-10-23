Пасер сайта на js.

Необходимо обрабатывать 4 входных переменных, делать запросы к сайту и возвращать результат.

Входные данные: 4 переменных.

Выходные данные: полная информация, выданная сервером в случае успеха или соответсвующая информация в случае неудачи.

Обработка данных: запрос идёт в 4 этапа.

1. Авторизация на сайте с помощью логина и пароля

2. Идёт подготовка входных данных (конвертирование под необходимый формат сайта)

3. Отправка данных на сервер по адресу. На этом этапе сервер выдаёт специальные куки. Куки могут ставиться и посредством JS. Возможно, нужно будет поковыряться в скриптах.

4. В случае успеха, по специальному адресу можно забирать результат запроса.

Требования с крипту: язык программирования: PHP/Perl БД MySQL, максимальное время обработки одного запроса 20 сек.