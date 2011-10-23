Требуется создать парсинг в виде функции на php c сайта berg.ru, который имеет входящие параметры (логин, пароль и артикул) и отправляет запрос к сайту http://new.client.berg.ru/ , а на выходе имеем массив аналогичный выдаваемой таблице для ...
Пасер сайта на js.
Необходимо обрабатывать 4 входных переменных, делать запросы к сайту и возвращать результат.
Входные данные: 4 переменных.
Выходные данные: полная информация, выданная сервером в случае успеха или соответсвующая информация в случае неудачи.
Обработка данных: запрос идёт в 4 этапа.
1. Авторизация на сайте с помощью логина и пароля
2. Идёт подготовка входных данных (конвертирование под необходимый формат сайта)
3. Отправка данных на сервер по адресу. На этом этапе сервер выдаёт специальные куки. Куки могут ставиться и посредством JS. Возможно, нужно будет поковыряться в скриптах.
4. В случае успеха, по специальному адресу можно забирать результат запроса.
Требования с крипту: язык программирования: PHP/Perl БД MySQL, максимальное время обработки одного запроса 20 сек.
Выбранный исполнитель
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