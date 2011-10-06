Парсинг картинки товаров

есть сайтhttp://www.megacon.su/

оттуда надо "выкачать картинки".

обращались в их службу поддержки, с вопросом как это сделать, вот ответ:

Такие файлы необходимо выкачивать по http.

Вообще нужно распарсить XML - создать алгоритм - сформировать ссылки и запустить скрипт для скачки и индексации.

кто сможет это сделать?

что нужно узнать у службы поддержки?

задачи:

1. выкачать текущие картинки

2. написать "скрипт" чтобы в дальнейшем можно было выкачивать картинки добавленных товаров (при обновленнии товаров в интернет-магазине)