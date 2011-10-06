Виджет для рабочего стола

Разработать десктоп виджет на базе yahoo widget или google widget для операционной системы windows. Задача виджета оперативно сообщать и отображать информацию от сервера веб приложений:

1. Отправлять на сервер один из четырех статусов пользователя посредством метода POST для этого предразначены 4 кнопки;

2. Получать от сервера и отображать два текстовых поля о текущем статусе и доп информация.

Жду Ваши предложения по реализации и стоимости.