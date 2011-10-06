Собственно имеем сайт - http://detali.mediamaxx.ru/portfolio Видим картинки как крутятся, а должно быть как тут - http://www.yoo.com/ Т.е. изначально картинка дома поверх остальных и цветная, остальные под ней и чб, наводим на другую ...
Виджет для рабочего стола
Разработать десктоп виджет на базе yahoo widget или google widget для операционной системы windows. Задача виджета оперативно сообщать и отображать информацию от сервера веб приложений:
1. Отправлять на сервер один из четырех статусов пользователя посредством метода POST для этого предразначены 4 кнопки;
2. Получать от сервера и отображать два текстовых поля о текущем статусе и доп информация.
Жду Ваши предложения по реализации и стоимости.
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