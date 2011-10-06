JQuery скрипт (hover zoom)

Собственно имеем сайт - http://detali.mediamaxx.ru/portfolio

Видим картинки как крутятся, а должно быть как тут - http://www.yoo.com/

Т.е. изначально картинка дома поверх остальных и цветная, остальные под ней и чб,

наводим на другую и она увеличивается и становится поверх всех +цветной, остальные становятся чб.

Задача сделать также на jQuery.

Прикрепил псдшник как должно быть и картинки.

Допускается доработка сторонних решений.