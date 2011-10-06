Сабж, сайт http://aladdin.mediamaxx.ru/ Система управления WP. на внутренних страницах есть горизонтальный аккардеон. После обновления страницы он сбрасывается в дефолтное состояние, нужно сделать так чтобы он был открыт в зависимости ...
Сделать фильтр на сайте (bitrix)
Необходимо сделать 2 фильтра, сами компоненты уже стоят на главной странице. Нужно при щелчке на кнопку "фильтр" перейти в раздел со списком элементов заданного поиска.
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