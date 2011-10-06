Сделать фильтр на сайте (bitrix)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок142 просмотра

Необходимо сделать 2 фильтра, сами компоненты уже стоят на главной странице. Нужно при щелчке на кнопку "фильтр" перейти в раздел со списком элементов заданного поиска.

14 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров