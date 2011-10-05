Приложение для звонков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка152 просмотра

разобраться с программой интернет звонков nonoh.net (не их веб интерфейс который тормозит дико

а именно скачиваемая программа для установки на компе)

и сделать подобное приложение. но уже на нашем новом сайте через веб интерфейс

чтобы можно было прямо с сайта звонить.

вводишь номер и звонишь с сайта.

логин пароль задается в отдельном скрипте.

также сделать систему регистрации пользвотелей

чтобы можно было зарегиться ввести свой пароль и логин от ноноха

и потом прямо с сайта звонить

также выдавать статистику звоноков с сайта ноноха (делать копию по запросу)

есно что нужно зарегить новый домен,сайт и все туда установить

14 лет назад
soborovatamara
Александр 
53 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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