Приложение для звонков

разобраться с программой интернет звонков nonoh.net (не их веб интерфейс который тормозит дико

а именно скачиваемая программа для установки на компе)

и сделать подобное приложение. но уже на нашем новом сайте через веб интерфейс

чтобы можно было прямо с сайта звонить.

вводишь номер и звонишь с сайта.

логин пароль задается в отдельном скрипте.

также сделать систему регистрации пользвотелей

чтобы можно было зарегиться ввести свой пароль и логин от ноноха

и потом прямо с сайта звонить

также выдавать статистику звоноков с сайта ноноха (делать копию по запросу)

есно что нужно зарегить новый домен,сайт и все туда установить