Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами. Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити. Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут ...
Найти и настроить SEO модули для Joomla cайта
Есть Joomla сайт сделанный под маркой «IS-CMS Управление проектом» от конторы infosky.ru (принтскрин внизу) В системной информации админки написано, что это версия Joomla! 1.0.12 Stable [ Lavra Edition 2007 ]
Что нужно сделать под эту версию?
1) Найти установить и настроить модуль «Чистые ссылки», чтобы можно было указывать руками чистый алиас у страниц, категория и разделов.
2) Установить и настроить SEO модуль, который позволил бы прописывать нужные независимые и индивидуальные title, keywords и description как на страницах, так и в разделах сайта.
3) Настроить баннера, чтобы можно было выводить текстовые html только на конкретной нужной странице/разделе и в двух местах на выбор (шапка или сайдбар)
4) Сделать, чтобы при наведении на пункт меню ссылка пункта меню или любая другая системная ссылка была с www.
5) Установить модуль карты сайта, чтобы результат был вида http://www.site.ru/sitemap.xml
6) Ответить на определенные вопросы по тому, как пользоваться админкой.
7) Ничего не сломать
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