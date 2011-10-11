Найти и настроить SEO модули для Joomla cайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки361 просмотр

Есть Joomla сайт сделанный под маркой «IS-CMS Управление проектом» от конторы infosky.ru (принтскрин внизу) В системной информации админки написано, что это версия Joomla! 1.0.12 Stable [ Lavra Edition 2007 ]

Что нужно сделать под эту версию?

1) Найти установить и настроить модуль «Чистые ссылки», чтобы можно было указывать руками чистый алиас у страниц, категория и разделов.

2) Установить и настроить SEO модуль, который позволил бы прописывать нужные независимые и индивидуальные title, keywords и description как на страницах, так и в разделах сайта.

3) Настроить баннера, чтобы можно было выводить текстовые html только на конкретной нужной странице/разделе и в двух местах на выбор (шапка или сайдбар)

4) Сделать, чтобы при наведении на пункт меню ссылка пункта меню или любая другая системная ссылка была с www.

5) Установить модуль карты сайта, чтобы результат был вида http://www.site.ru/sitemap.xml

6) Ответить на определенные вопросы по тому, как пользоваться админкой.

7) Ничего не сломать

HTMLJoomla
14 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Роман адекватный фрилансер, выполнил в срок все пункты задания
Евгений отличный заказчик, четко писал, что ему необходимо и оплатил сразу по сдаче проекта.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать торрент трекер

    $500

    Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами. Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити. Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта + CMS ( Дизайн готов)

    $750

    Верстка сайта + CMS в данном случае под CMS понимается интерфейс менеджера через который они смогут забить в базу квартиры с фотками планами и тд фотогалерея показ/ротация баннеров со спецпредложениями (соотвт модуль ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • XML Joomla

    $100

    Нужно сделать xml на сайт недвижимости по мейлу, рамблеру и из рук в руки. движок сайта – джумла. Сроки ограничены. Оплата по этапам. Обращаться в icq: 633766329 (только туда) – сразу ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить 5 CSS стилей для таблиц

    $50

    Необходимо доработать плагин wp-table-reloaded. Подробнее о плагине можно почитать здесь http://tobias.baethge.com/wordpress-plugins/wp-table-reloaded-english/faq/ На данный момент есть только один стиль, необходимо доработать ещё 5. Подробнее смотрите ...

    CSSWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш приложение для вконтакте

    Приветствую! Нужен флеш кодер для реализации приложения для вконтакте. Расчитіваем на долгое сотрудничество. дальнейшая поддержка и обновления. полное описание и ТЗ будет предоставлено исполнителю. за основу берем приложение Лицемер и ВКурсе. Функционал ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать сайт

    Разработчики не доделали регистрацию через социалки, сделать ЧПУ, и еще несколько доделак и поправок, еще в некоторых браузерах все сползает. Все расскажу в личке. Нужно сделать быстро! Очень быстро! При хорошей работе возможно постоянное обращение. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Карточки анкет

    $250

    Здравствуйте! Мне необходимо собрать анкеты в базу данных на отдельном сервере. Анкета имеет вид (поля уже определены, некоторые требуют уточнения): - Фамилия - Имя - Пол - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад