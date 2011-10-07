Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами. Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити. Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут ...
Сделать слайдер на сайт на вордпрессе
Сделать слайдер на сайт на вордпрессе
нужно заменить картинку в шапке на слайдер с возможностью замены слайдов через админку.
(уже есть решение как сделать: просто прикрутить фото галерею а её контент будет отображаться в шапке\. такое решение реализованно можем дать ссылку на сайт)
предлагайте ваши цены и сроки, звоните
099 14 95 298
подробно в прикреплённом файле
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