Доработать шаблон с темплейт монстров

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Закрыт2 заявки196 просмотров

Здравствуйте,нужен шаблон http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html

Или купить там,или может у кого то уже есть купленный со всеми файлами псд и т.д.

Жду Ваших предложений !

HTML
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров