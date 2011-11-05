Натяжка дизайна на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки224 просмотра

сайт www.litoral.ru

14 лет назад
gandalf80
Вениамин 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад
$250
7 дней
Продолжаю работать со Светланой - очень доволен сотрудничеством. Как всегда, все четко и в сроки.
Четко поставленная задача - залог успеха Вениамина, благодарю за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад