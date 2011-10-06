Необходимо настроить начисление баллов, с последующей выплатой в денежном эвиваленте пользователю за добавление тем и комментарий в форуме http://www.fermer1.ru/
Необходимо сделать генератор спец.одностраничника
Нужен полный аналог:
http://artprosoft.com/magic_gateway.html
демка есть по ссылке:-)
И описание что делает тоже.
либо возможно есть готовое решение.
Заявки фрилансеров
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