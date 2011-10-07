Создание рекламной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок238 просмотров

Здравствуйте.

Требуется разработчик для создание рекламной сети с оплатой за действия, для примера ad1 или soloway.

Нужно держать большие нагрузки, безопасность, надёжность.

Обязателен опыт в создание подобных проектов.

Прошу написать на каких технологиях думаете запускать.

Проект крупный и интересный с множеством новаций.

14 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров