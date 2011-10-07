Небольшие правки в сайтах на modx

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Завершен2 заявки203 просмотра

1. www_salacia_kz в разделе "контакты" под формой отправки сообщения сделать текстовый блок с заголовком, там будет еще размещаться информация.

Это будет заголовок "Наши магазины" и список адресов

2. www_kazchinatrade_com Тутв боковой колонке контактов вставить еще один скайп и аську, РОссию воднять вверх, вставить росийский флаг, выровнять блок контактов

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

MODX
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отлично справился с задачей разбирается в modx РЕКОМЕНДУЮ!
Заказчик постоянно онлайн, быстро дает нужные уточнения. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Phoenix-black
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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