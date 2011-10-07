Здравствуйте. Требуется разработчик для создание рекламной сети с оплатой за действия, для примера ad1 или soloway. Нужно держать большие нагрузки, безопасность, надёжность. Обязателен опыт в создание подобных проектов. ...
Небольшие правки в сайтах на modx
1. www_salacia_kz в разделе "контакты" под формой отправки сообщения сделать текстовый блок с заголовком, там будет еще размещаться информация.
Это будет заголовок "Наши магазины" и список адресов
2. www_kazchinatrade_com Тутв боковой колонке контактов вставить еще один скайп и аську, РОссию воднять вверх, вставить росийский флаг, выровнять блок контактов
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
Выбранный исполнитель
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