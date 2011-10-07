Небольшие правки в сайтах на modx

1. www_salacia_kz в разделе "контакты" под формой отправки сообщения сделать текстовый блок с заголовком, там будет еще размещаться информация.

Это будет заголовок "Наши магазины" и список адресов

2. www_kazchinatrade_com Тутв боковой колонке контактов вставить еще один скайп и аську, РОссию воднять вверх, вставить росийский флаг, выровнять блок контактов

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin