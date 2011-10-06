Найти и удалить вирус на DLE

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Закрыт6 заявок202 просмотра

Яша нашел вирус на сайте. онлайн сканер dr web вирусов не находит, но проверяет:

Проверка: tds-001.dyndns.biz/host.p...

Размер файла: 161 байт

MD5 файла: eddf30590ca6554e8cfd1f64af3536e8

tds-001.dyndns.biz/host.p... – Ok

Где закопан код с tds-001.dyndns.biz я не знаю. Его и нужно удалить.

сайт mashmed.net

DLE
14 лет назад
noni71rus
Василий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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