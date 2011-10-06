Требуется создать парсинг в виде функции на php c сайта berg.ru, который имеет входящие параметры (логин, пароль и артикул) и отправляет запрос к сайту http://new.client.berg.ru/ , а на выходе имеем массив аналогичный выдаваемой таблице для ...
Парсинг каталога с капчей
Необходимо спарсить каталог reestr-ta точка ru
На выходе нужен XML со всеми данными.
Оплата по факту или с минимальной предоплатой людям с положительной репутацией. Возможна безопасная сделка.
Интересует минимальная цена, т.к. сроки не важны.
Заявки фрилансеров
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