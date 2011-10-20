Html to Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок189 просмотров

Задача - используя html верстку, сделать шаблон и адаптировать его под Joomla. Так же требуется внесение незначительных корректировок.

Оплата строго по факту.

Исполнение заказа строго в оговоренный срок.

Связь через Skype: ZioN1903

ICQ - 31-21-8-0

HTMLJoomla
14 лет назад
ZioN1903
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$100
4 дня
Отличный исполнитель, все сделано четко и в срок. +++
Владислав очень ответственный и порядочный заказчик!!!! Отлично разбирается в деле!!! Четкое задание и своевременная оплата!!!!! Доволен и нацелен на дальнейшее сотрудничество!!!! Всем рекомендую!!!

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EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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