Вывод расписания из БД

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок216 просмотров

Имеется структура БД, нужно вывести информацию из Бд и с помощью скриптов сформировать таблицу.

Далее взять время у пользователя и сравнивая с таблицей вывести в минутах, сколько осталось до ближайшего автобуса.

14 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Общие впечатления от работы с Николаем: 1. Мастер в своём деле - делает работу оперативно, качественно. 2. Лёгкий в общении, быстро понимает задачу, даёт советы по улучшению проекта. 3. Даже после того, как была принята работа и произведена оплата, Николай делал доработки без условий и нареканий. 4. За такую цену проекта очень высокое качество работы. Остался очень доволен Николаем, в дальнейшем буду обращаться ещё.
Доволен сотрудничеством, доверять можно. С оплатой нет проблем.

Заявки фрилансеров

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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