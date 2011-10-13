Вывод расписания из БД

Общие впечатления от работы с Николаем: 1. Мастер в своём деле - делает работу оперативно, качественно. 2. Лёгкий в общении, быстро понимает задачу, даёт советы по улучшению проекта. 3. Даже после того, как была принята работа и произведена оплата, Николай делал доработки без условий и нареканий. 4. За такую цену проекта очень высокое качество работы. Остался очень доволен Николаем, в дальнейшем буду обращаться ещё.