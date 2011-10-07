DLE исправить уязвимоть

Есть магазин, продающий одежду (торговая площадь с кучей небольших бутиков). Для него нужна игра - одевалка модели для девочек. Стандартная такая одевалка с одной особенностью: одежда должна подгружаться с сервера. Вся одежда разбита по папкам. ...