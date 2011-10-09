Статусы подписок Mighty Membership на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо доработать статусы компонента Mighty Membership на Joomla 1.5.20

Полное тз в формате видео можете скачать по ссылке:

http://vip-autocad.ru/problema.rar

Цены называйте сами.

Оплатить могу через Z-Payment, RBK Money, Яндекс-Деньги

Joomla
14 лет назад
gve2005
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Константин решил самую больную проблему на сайте. С которой я уже хотел смириться, так как не мог найти человека, который разобрался с ней. Спасибо Вам Константин, за работу. Буду к Вам обращаться и в дальнейшем.
Сотрудничеством доволен. Исчерпывающе подробная постановка задачи, исключающая дополнительные уточняющие вопросы, оперативное общение, мгновенная оплата результата.

Заявки фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка проекта на Yii Framework

    Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль

    Здравствуйте! Нужен аналог - mdm-complect.ru/fasad/index.php такого модуля. Картинка будет в 3Д + будут ещё 3 других кухни (акрил, краска и тп.) ТЗ в аську. Ориентировочный срок и цену. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Modx-shopkeeper нужно доработать плагин

    Здравствуйте. Нужен человек, который бы смог доработать плагин для распечатки накладных SHKprintOrder (http://modx-shopkeeper.ru/forum/viewtopic.php?id=166) (или грамотно настроить chunk), чтобы опции товаров в накладной печатались на отельных строках то есть не ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт "работа" (вакансии и резюме)

    Необходима разработка и интеграция в существующий сайт в качестве одного из разделов скрипта поиска работы и добавления вакансий (кадрового агентства), упрощенный аналог rabota.mail.ru, rabota.ru и им подобных сайтов (зарегистрируйтесь, посмотрите на этих сайтах ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • База данных с поиском, динамика, фильтр

    $1000

    Нужно сделать базу данных с веб интерфейсом для ввода данных определенного типа. Хостинг имеется. Авторизация, несколько уровней доступа(ограничение в просмотре нескольких полей, что бы выбирать можно было что показать что скрыть.), динамическое заполнение, поиск, ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотогалерея на DLE

    Нужно в сайт, сделанный на DLE добавить фотогалерею с альбомами. Галлерея должна подходить под фон сайта и выглядеть следующим образом: название альбома + картинка альбома. Ссылка на альбом должна идти с картинки и вести на ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт на perl

    Есть скрипт написанный на perl. Его функция - прокси, работает нормально, но на одном сайте в 2ух местах работать не хочет. Нужно его заточнить под этот сайт. Нужен программист хорошо программирующий ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад