Нужно разработать компонент или плагин для joomla

Стоит задача - понять с какого именно объявления в контекстной рекламе пришел пользователь и по какой ключевой фразе, а так же отследить весь его путь по сайту до момента заполнения одной из форм.

Ссылки из контекста помечаю по гугловски (utm_source, utm_campaign, utm_medium, utm_content, utm_term). Поэтому желательно, чтобы информация об объявлении и ключевой фразе бралась именно отсюда.

В админке должна выводиться вся информация о путях (и источниках перехода), пройденных пользователями до момента заполнения одной из форм.

Пишите Ваши цену и сроки.