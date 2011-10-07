Нужно разработать компонент или плагин для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок146 просмотров

Стоит задача - понять с какого именно объявления в контекстной рекламе пришел пользователь и по какой ключевой фразе, а так же отследить весь его путь по сайту до момента заполнения одной из форм.

Ссылки из контекста помечаю по гугловски (utm_source, utm_campaign, utm_medium, utm_content, utm_term). Поэтому желательно, чтобы информация об объявлении и ключевой фразе бралась именно отсюда.

В админке должна выводиться вся информация о путях (и источниках перехода), пройденных пользователями до момента заполнения одной из форм.

Пишите Ваши цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен модуль DLE (9.3)

    $50

    Нужен модуль Форма заказа по типу http://kupiunas.com/order/ . В модуль должно входить 1.Наличие админки 2.Калькулятор веса 3.Конвертер валют 4.Пересчёт доставки

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль

    Здравствуйте! Нужен аналог - mdm-complect.ru/fasad/index.php такого модуля. Картинка будет в 3Д + будут ещё 3 других кухни (акрил, краска и тп.) ТЗ в аську. Ориентировочный срок и цену. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Modx-shopkeeper нужно доработать плагин

    Здравствуйте. Нужен человек, который бы смог доработать плагин для распечатки накладных SHKprintOrder (http://modx-shopkeeper.ru/forum/viewtopic.php?id=166) (или грамотно настроить chunk), чтобы опции товаров в накладной печатались на отельных строках то есть не ...

    HTMLMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт "работа" (вакансии и резюме)

    Необходима разработка и интеграция в существующий сайт в качестве одного из разделов скрипта поиска работы и добавления вакансий (кадрового агентства), упрощенный аналог rabota.mail.ru, rabota.ru и им подобных сайтов (зарегистрируйтесь, посмотрите на этих сайтах ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • База данных с поиском, динамика, фильтр

    $1000

    Нужно сделать базу данных с веб интерфейсом для ввода данных определенного типа. Хостинг имеется. Авторизация, несколько уровней доступа(ограничение в просмотре нескольких полей, что бы выбирать можно было что показать что скрыть.), динамическое заполнение, поиск, ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотогалерея на DLE

    Нужно в сайт, сделанный на DLE добавить фотогалерею с альбомами. Галлерея должна подходить под фон сайта и выглядеть следующим образом: название альбома + картинка альбома. Ссылка на альбом должна идти с картинки и вести на ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт на perl

    Есть скрипт написанный на perl. Его функция - прокси, работает нормально, но на одном сайте в 2ух местах работать не хочет. Нужно его заточнить под этот сайт. Нужен программист хорошо программирующий ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад