Создание раздела

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки228 просмотров

доработка личного кабинета на asp.net.

vitamax.ru

Подробности в ТЗ.

Сроки сжатые: с 8.10 по 13.10

Три этапа проекта (порядок выполнения не важен, хоть разом):

Тест, онлайн-дневник, билинг. Все это привязывается к пользователю в личном кабинете. Счета пользователей находятся на стороннем сервисе, который надо привязать к проекту (задача не сложная для человека с опытом). Остальное мелочи.

От вас – нахождение онлайн, работа в выходные и так, чтоб результат (или результативный процесс) был виден максимально быстро.

Оплата: частями, после выполнения каждого этапа. Гарантия оплаты – если в Москве, можно встретиться лично, обменяться документами, контактами. Если в другом городе – ваши варианты.

Любая помощь, вплоть до круглосуточной.

Цена вопроса – 25000, обсуждается.

ASP.NET
14 лет назад
vitamaxcomp
Николай 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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