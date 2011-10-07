Из названия думаю в общем всё ясно. 1. При регистрации на сайте пользователь регистрируется и на форуме. 2. При авторизации на сайте пользователь авторизовывается и на форуме. 3. Профиль пользователя ...
Создание раздела
доработка личного кабинета на asp.net.
Подробности в ТЗ.
Сроки сжатые: с 8.10 по 13.10
Три этапа проекта (порядок выполнения не важен, хоть разом):
Тест, онлайн-дневник, билинг. Все это привязывается к пользователю в личном кабинете. Счета пользователей находятся на стороннем сервисе, который надо привязать к проекту (задача не сложная для человека с опытом). Остальное мелочи.
От вас – нахождение онлайн, работа в выходные и так, чтоб результат (или результативный процесс) был виден максимально быстро.
Оплата: частями, после выполнения каждого этапа. Гарантия оплаты – если в Москве, можно встретиться лично, обменяться документами, контактами. Если в другом городе – ваши варианты.
Любая помощь, вплоть до круглосуточной.
Цена вопроса – 25000, обсуждается.
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