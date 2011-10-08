Социальная сеть - разработка, Москва

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок222 просмотра

Требуется разработка социальной сети, можно на базе Social Engine (или другой системы, с обоснованием).

Проживание Москва или МО - обязательно, нужны будут встречи!

Бюджет обсуждается.

Детали в личку

14 лет назад
sh1971
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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