Автоматическая рассылка новостей в блоги

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки144 просмотра

Есть сайт на WASS.

В нем есть инструмент Новости/блог, при написании которого скрипт создает страницу на сайте с этой нвоостью.

Сделать так чтобы эта самая новость заносилась автоматом и на известные блоги, группу вКонткате, ЖЖ, facebook и т.д.

Пожалуйста сразу указывайте цену и сроки.

14 лет назад
iflyn
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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