Доброго времени суток. Нужно сделать математический -онлайн- калькулятор для сайта. Чтобы было красиво удобно. Из функции примерно как у него, http://www.casio.com/products/images/FX-300MSPlus/xlarge/ Чуток попроще. Надо чтобы ...
Автоматическая рассылка новостей в блоги
Есть сайт на WASS.
В нем есть инструмент Новости/блог, при написании которого скрипт создает страницу на сайте с этой нвоостью.
Сделать так чтобы эта самая новость заносилась автоматом и на известные блоги, группу вКонткате, ЖЖ, facebook и т.д.
Пожалуйста сразу указывайте цену и сроки.
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