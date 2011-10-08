Автоматическая рассылка новостей в блоги

Есть сайт на WASS.

В нем есть инструмент Новости/блог, при написании которого скрипт создает страницу на сайте с этой нвоостью.

Сделать так чтобы эта самая новость заносилась автоматом и на известные блоги, группу вКонткате, ЖЖ, facebook и т.д.

Пожалуйста сразу указывайте цену и сроки.