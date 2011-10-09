Подправить партнерку на PHP

Есть партнерская программа, использующая авторизацию через webmoney. Написана была отдельно. В результате подключения к другим скриптам, перестала записывать данные в БД. Скрипты, к которым подключается, идентичны по функционалу. И еще надо добавить несколько кнопок, данные о которых будут также записываться в Базу. Все необходимые данные будут предоставлены. Работы тут на пару часов. Просьба сразу указывать цену и не беспокоить любителей попереписываться.