Подправить партнерку на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Есть партнерская программа, использующая авторизацию через webmoney. Написана была отдельно. В результате подключения к другим скриптам, перестала записывать данные в БД. Скрипты, к которым подключается, идентичны по функционалу. И еще надо добавить несколько кнопок, данные о которых будут также записываться в Базу. Все необходимые данные будут предоставлены. Работы тут на пару часов. Просьба сразу указывать цену и не беспокоить любителей попереписываться.

PHP
14 лет назад
Borisov-Alex
Александр 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров