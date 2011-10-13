Drupal 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки179 просмотров

Требуется вывести в готовой верстке 4 блока (VIEWS) с информацией (разные типы материалов). Чтобы это выглядело как сверстанный блок, т.к. Друпал обертывает поля в свои теги, и это портит внешний вид страницы.

Drupal
14 лет назад
smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Отлично! Качественно, быстро, профессионально. Буду обращаться.
Приятно работать с Александром - положительный, хороший заказчик. С оплатой проблем не было, что больше всего порадовало, рекомендую. Буду дальше продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт для перевода из PDF в HTML

    Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP для перевода документа из PDF в HTML формат. Чтобы после преобразования получилась HTML страница в точности так же как и в исходном документе, со всеми картинками, текстами и таким же ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер с rutracker'a в DLE

    $25

    Необходимо написать парсер с rutrackera в DLE 8.5 модулем Псевдо-трекер 2.1.1 Необходимые возможности: 1. парсить из заданной категории трекера в заданную категорию сайта 2. помимо текста также парсить постер и торрент файл ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функционал сайта

    $150

    Необходимо реализовать. Движек самописный. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка jquery скрипта

    Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в одной из трех социальных сетей. К ним необходимо добавить еще и четвертую - Вконтакте ...

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на Joomla с корзиной

    $100

    Есть свёрстанный дизайн сайта кафе. Необходимо посадить его на Joomla. Для заказа доставки с сайта необходим компонент корзины. Т.е. человек смотрит блюда, вводит свои данные для доставки (или логиниться, если ранее уже заказывал), после ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    $300

    Уважаемые фрилансеры, требуется доработка сайта gorodzakupok.ru. Язык программирования: java Движок: самописный; Что нужно сделать: - Редактирование раздела "Новости"; - Создание на главной страницы списка "Каталог"; - Редактирование главной страницы ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа над скриптом Magic Search

    $1000

    Необходимо выполнить несколько задач: 1) Улучшить индексацию добавленных сайтов 2) Индексация должна быть логической с точки зрения SEO 3) Сделать так что бы скрипт автоматически индексировал все сайты самостоятельно каждые 72 часа. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад