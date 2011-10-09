Нужно создать модуль или подобрать листалки в хтмл5 для сайта (CMS Joomla). Не флеш т.к. листать подразумевается на IPad планшете и на планшете с ОС Андроид. ...
Подбор запчастей по Vin коду для корейских авто
Здравствуйте.
Нужно сделать на сайте автозапчастей подбор запчастей по vin коду как в exist, т.е каталог запчастей для корейских автомобилей hyundai, kia, daewoo с идентификацией автомобиля и отсортировкой запчастей для конкретного автомобиля по vin коду , каталоги предоставлю...
Предложения будут рассматриваться только с указанной стоимостью работы
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