Подбор запчастей по Vin коду для корейских авто

Здравствуйте.

Нужно сделать на сайте автозапчастей подбор запчастей по vin коду как в exist, т.е каталог запчастей для корейских автомобилей hyundai, kia, daewoo с идентификацией автомобиля и отсортировкой запчастей для конкретного автомобиля по vin коду , каталоги предоставлю...

Предложения будут рассматриваться только с указанной стоимостью работы